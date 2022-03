OPÉRATION PLAGE PROPRE Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Catégories d’évènement: Manche

Saint-Germain-sur-Ay

OPÉRATION PLAGE PROPRE Saint-Germain-sur-Ay, 13 avril 2022, Saint-Germain-sur-Ay. OPÉRATION PLAGE PROPRE Saint-Germain-sur-Ay

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 17:30:00

Saint-Germain-sur-Ay Manche Saint-Germain-sur-Ay Ramassage des déchets sur la plage, en face de la SNSM avec animation par le CPIE de Lessay sur la laisse de mer, les déchets et la présence des gravelots.

Prévoir des gants (ceux-ci peuvent également être fournis). Ramassage des déchets sur la plage, en face de la SNSM avec animation par le CPIE de Lessay sur la laisse de mer, les déchets et la présence des gravelots.

Prévoir des gants (ceux-ci peuvent également être fournis). hamond.annemarie@orange.fr +33 6 71 44 21 77 http://caploisirs-50430.monsite-orange.fr/index.html Ramassage des déchets sur la plage, en face de la SNSM avec animation par le CPIE de Lessay sur la laisse de mer, les déchets et la présence des gravelots.

Prévoir des gants (ceux-ci peuvent également être fournis). Saint-Germain-sur-Ay

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Germain-sur-Ay Autres Lieu Saint-Germain-sur-Ay Adresse Ville Saint-Germain-sur-Ay lieuville Saint-Germain-sur-Ay Departement Manche

Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-sur-ay/

OPÉRATION PLAGE PROPRE Saint-Germain-sur-Ay 2022-04-13 was last modified: by OPÉRATION PLAGE PROPRE Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay 13 avril 2022 manche Saint-Germain-sur-Ay

Saint-Germain-sur-Ay Manche