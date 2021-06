Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins OPÉRATION PLAGE PROPRE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

OPÉRATION PLAGE PROPRE Saint-Brevin-les-Pins, 9 juin 2021-9 juin 2021, Saint-Brevin-les-Pins. OPÉRATION PLAGE PROPRE 2021-06-09 13:30:00 – 2021-06-09 Poste de secours Branly Boulevard Padioleau

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Relevez le défi que vous propose la Mission Locale et rejoignez-nous sur la plage des Pins pour l’opération Plage Propre !

Clean challenge à destination des 16-25 ans pour un moment citoyen et de partage.

