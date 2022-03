Opération plage propre : Ramassage collectif des déchets sur la plage Villers-sur-Mer, 24 avril 2022, Villers-sur-Mer.

Opération plage propre : Ramassage collectif des déchets sur la plage Rue Alfred Faine Pôle Nautique Villers-Blonville Villers-sur-Mer

2022-04-24 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-24 Rue Alfred Faine Pôle Nautique Villers-Blonville

Villers-sur-Mer Calvados

Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l’occasion de cette opération de ramassage des déchets initiée par le Pôle Nautique Villers-Blonville.

Ramassage des Plastiques, mégots et autres déchets non-organique pour une plage plus belle et une mer « dépolluée ».

Les bénévoles devront venir avec leurs masques et leurs gants et les sacs poubelles leur seront fournis. Rendez-vous au PNVB (au bout de la digue, côté Auberville).

Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l’occasion de cette opération de ramassage des déchets initiée par le Pôle Nautique Villers-Blonville.

Ramassage des Plastiques, mégots et autres déchets non-organique pour une plage plus belle et une mer…

contact.pnvb@gmail.com +33 2 31 87 00 30 https://pnvb.fr/

Venez nettoyer la plage de Villers-sur-Mer à l’occasion de cette opération de ramassage des déchets initiée par le Pôle Nautique Villers-Blonville.

Ramassage des Plastiques, mégots et autres déchets non-organique pour une plage plus belle et une mer « dépolluée ».

Les bénévoles devront venir avec leurs masques et leurs gants et les sacs poubelles leur seront fournis. Rendez-vous au PNVB (au bout de la digue, côté Auberville).

Rue Alfred Faine Pôle Nautique Villers-Blonville Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-28 par