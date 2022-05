Opération plage propre Le Havre, 19 mai 2022, Le Havre.

Opération plage propre Le Havre

2022-05-19 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-19

Le Havre Seine-Maritime

Le Club de l’Estuaire, composé des directeurs des plus grands hôtels du Havre (Nomad, Novotel, Mercure et Première classe, Holiday Inn Express, Ibis, Hilton Garden Inn, Adagio, Kyriad) et l’Office Le Havre Etretat Normandie Tourisme s’engagent dans une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et dévoilent leur action environnementale.

Respecter l’environnement est un travail d’équipe : face aux nouveaux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, le Club de l’Estuaire et l’Office du Tourisme considèrent en effet l’écologie comme une priorité. De nombreuses actions sont d’ores et déjà menées dans les établissements hôteliers (bouteilles d’eau écoresponsable (eau des Pyrénées), récupération des bio-déchets, tri sélectif, réduction voir suppression de l’utilisation de plastique, mise en place de ruches (sur le toit du Mercure), recours aux produits locaux en privilégiant les circuits courts).

Le respect de l’environnement est un travail d’équipe. Chacun à son niveau est concerné et doit apporter sa contribution par ces actions et son comportement.

Depuis son inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité et les festivités liées à l’anniversaire des 500 ans de sa création, Le Havre est devenue au fil des années une destination incontournable. Comme les années précédentes, nous attendons tous une forte affluence estivale.

C’est pourquoi, avec l’aide de la Ville du Havre et de l’Office du Tourisme (déjà fortement mobilisé sur les démarches RSE) et le partenariat de la Société Unifer (qui assure la mise à disposition d’une benne de collecte), les directions des hôtels accompagnées de leurs collaborateurs mais aussi de certains de leurs clients et du Lycée professionnel Jules Lecesne s’engagent dans un nettoyage de la plage programmé le jeudi 19 mai 2022.

Soixante-dix personnes a minima ont répondu présentes. Leur but est de démontrer leur sens de l’engagement et inciter d’autres personnes à leur emboiter le pas mais aussi de préparer au mieux la plage du Havre pour les estivants comme pour les havrais.

Rendez-vous devant l’aire de jeu de l’esplanade de la plage, le jeudi 19 mai à 8h30.

Gants et sacs poubelle vous seront remis sur place.

Inscription par mail : h1123-gm@accor.com

Le Havre

