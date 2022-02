Opération plage propre au Vivier – The SeaCleaners Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Opération plage propre au Vivier – The SeaCleaners Biscarrosse, 10 mars 2022, Biscarrosse. Opération plage propre au Vivier – The SeaCleaners Biscarrosse

2022-03-10 10:00:00 – 2022-03-10 14:00:00

Biscarrosse Landes EUR 0 0 Ramassage de déchets sur la plage des Viviers encadré par l’association The Seacleaners, suivi d’un tri pour sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et de l’importance de diminuer notre consommation plastique. Ce ramassage sera suivi d’un pique-nique éco-responsable pour un temps convivial de bilan et de partage . Nous vous demandons pour le ramassage d’amener votre sac réutilisable, vos gants et vos pinces. Ramassage de déchets sur la plage des Viviers encadré par l’association The Seacleaners, suivi d’un tri pour sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et de l’importance de diminuer notre consommation plastique. Ce ramassage sera suivi d’un pique-nique éco-responsable pour un temps convivial de bilan et de partage . Nous vous demandons pour le ramassage d’amener votre sac réutilisable, vos gants et vos pinces. +33 6 67 41 97 94 Ramassage de déchets sur la plage des Viviers encadré par l’association The Seacleaners, suivi d’un tri pour sensibiliser le public à la préservation de la biodiversité et de l’importance de diminuer notre consommation plastique. Ce ramassage sera suivi d’un pique-nique éco-responsable pour un temps convivial de bilan et de partage . Nous vous demandons pour le ramassage d’amener votre sac réutilisable, vos gants et vos pinces. The Seacleaners

Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Ville Biscarrosse lieuville Biscarrosse Departement Landes

Biscarrosse Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/

Opération plage propre au Vivier – The SeaCleaners Biscarrosse 2022-03-10 was last modified: by Opération plage propre au Vivier – The SeaCleaners Biscarrosse Biscarrosse 10 mars 2022 Biscarrosse Landes

Biscarrosse Landes