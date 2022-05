Opération plage propre

Opération plage propre, 19 juillet 2022, . Opération plage propre

2022-07-19 15:30:00 – 2022-07-19 17:30:00 Collecte de déchets.

Si possible se munir de gants (peuvent éventuellement être fournis par Cap Loisirs). dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville