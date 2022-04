Opération Petits Ambassadeurs du Patrimoine Musée du Jouet, 14 mai 2022 19:30, Poissy.

Les enfants du Conseil municipal Junior deviennent de Petits Ambassadeurs du Patrimoine et présentent un objet qu’ils ont choisi dans les collections.

Ce soir là entre 18h et 20h, au sein du parcours du musée, retrouvez les Petits Ambassadeurs du Patrimoine pour une présentation insolite de jouets des collections… Chacun a choisi un jouet, qu’il a étudié et qu’il présente au public dans un exercice de médiation et de transmission du patrimoine.

Le Musée du Jouet présente environ 800 jeux et jouets d’enfants de l’Antiquité (grâce à un dépôt exceptionnel du Musée du Louvre) à nos jours, avec une large part faite à la fin du XIXème siècle et à l’âge d’or du jouet. Des expositions thématiques viennent régulièrement renouveler la présentation de cette collection insolite. Le Musée du Jouet est installé dans la porterie de l’ancien prieuré royal Saint-Louis, fondé en 1297 par Philippe le Bel et demantelé après la Révolution. Entouré d’un charmant jardin, il est situé dans l’enclos de l’Abbaye, enclave privilégiée qui mène au parc Meissonier et à la villa Savoye de l’architecte Le Corbusier.

Free entry Saturday 14 May, 19:30

The Toy Museum presents about 800 games and children’s toys from antiquity (thanks to an exceptional deposit of the Louvre Museum) to the present day, with a large part made at the end of the nineteenth century and the golden age of the toy. Thematic exhibitions regularly come to renew the presentation of this unusual collection. The Toy Museum is housed in the door of the former Royal Priory Saint-Louis, founded in 1297 by Philippe le Bel and inaugurated after the Revolution. Surrounded by a charming garden, it is located in the enclosure of the Abbey, privileged enclave that leads to the Meissonier Park and the Savoye villa of the architect Le Corbusier.

Esa noche entre las 18:00 y las 20:00, en el recorrido del museo, reúnase con los Pequeños Embajadores del Patrimonio para una presentación insólita de juguetes de las colecciones… Cada uno ha elegido un juguete, que ha estudiado y que presenta al público en un ejercicio de mediación y transmisión del patrimonio.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:30

1 enclos de l’Abbaye 78300 Poissy 78300 Poissy Île-de-France