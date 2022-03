Opération Petits Ambassadeurs du Patrimoine Musée du Jouet Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Musée du Jouet, le samedi 14 mai à 18:00

Ce soir là entre 18h et 20h, au sein du parcours du musée, retrouvez les Petits Ambassadeurs du Patrimoine pour une présentation insolite de jouets des collections… Chacun a choisi un jouet, qu’il a étudié et qu’il présente au public dans un exercice de médiation et de transmission du patrimoine.

Entrée libre

Les enfants du Conseil municipal Junior deviennent de Petits Ambassadeurs du Patrimoine et présentent un objet qu’ils ont choisi dans les collections. Musée du Jouet 1 enclos de l’Abbaye 78300 Poissy Poissy Yvelines

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00

