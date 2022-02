Opération papillons Fontenoy, 18 juin 2022, Fontenoy.

Opération papillons Fontenoy

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 11:30:00

Fontenoy Aisne Fontenoy Aisne

3.5 Initiez-vous à la reconnaissance des papillons avec Lucile. Elle vous sensibilisera au protocole « Opération papillons ». Ce projet de science participative a pour but d’identifier et de comptabiliser les papillons virevoltant dans vos jardins ou rencontrés lors de vos promenades.

À partir de 6 ans. Programme susceptible d’évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l’évènement en contactant l’organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/operation-papillons

OTRV

Fontenoy

dernière mise à jour : 2022-02-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT de Retz en Valois