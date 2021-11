Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Opération Noël pour tous ! – Jusqu’au 30 novembre Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mardi 2 novembre au mardi 30 novembre à Quint-Fonsegrives

Grande collecte de jouets et jeux de société en très bon état ou neufs pour offrir la magie de Noël à des enfants de la commune, âgés de 0 à 12 ans. Les jouets doivent être déposés du 2 au 30 novembre 2021 au Service Social du CCAS (place de la Mairie), du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. _Les membres du CCAS vous remercient par avance pour votre générosité et votre solidarité._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T09:00:00 2021-11-02T12:00:00;2021-11-03T09:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-04T09:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-08T09:00:00 2021-11-08T12:00:00;2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T12:00:00;2021-11-10T09:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T12:00:00;2021-11-12T09:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T12:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T12:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T12:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T12:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T12:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T12:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T12:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T12:00:00

