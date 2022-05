Opération Neurodon aux jardins de Poulaines

2022-05-07 11:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 La recherche en neurosciences le démontre : l'environnement de vie a un impact sur la santé du cerveau. En effet, la nature agit positivement sur le bon fonctionnement du cerveau dès le plus jeune âge. Des chercheurs ont démontré que les personnes ayant vécu leur enfance dans un environnement composé de nature ont un risque plus faible de développer une maladie mentale à l'adolescence ou à l'âge adulte. Par ailleurs, des études menées par des scientifiques britanniques ont révélé que pratiquer le jardinage 30 minutes par semaine à l'âge adulte permettrait d'accroître le sentiment de bien-être. Plusieurs mécanismes biologiques interviennent dans l'impact de la nature sur le cerveau. Le principal mécanisme impliqué serait la gestion du stress. jardins@poulaines.com +33 6 73 01 15 23 http://www.domaine.poulaines.com/

