Opération : nettoyons nos communes, 18 mars 2023, Vallenay Vallenay.

Opération : nettoyons nos communes

Salle du mille club – stade Vallenay Cher

2023-03-18 09:00:00 – 2023-03-18 14:00:00

Vallenay

Cher

Vallenay

Une opération nettoyage des rues et de l’environnement à l’initiative des communes de Vallenay, Chambon, Crézançay-sur-Cher et Saint-Loup-des-Chaumes. L’inscription se fait en mairie avant le 10 mars. Un casse croute vous sera offert. Les gants et les sacs poubelles sont fournis. Les mineurs doivent être accompagné d’un adulte.

Retroussez vos manches et rejoignez cette opération éco-citoyenne proposée par 4 communes, pour nettoyer les rues et entretenir l’environnement. Cette opération est ouverte à tous, pensez simplement à vous inscrire et à apporter votre gilet fluo.

+33 2 48 63 62 74

pixabay

Vallenay

dernière mise à jour : 2023-02-23 par