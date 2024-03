Opération nettoyons la nature Vallenay, samedi 16 mars 2024.

Opération nettoyons la nature Vallenay Cher

Samedi

Retroussez vos manches et rejoignez cette opération « nettoyons nos communes » proposée par les communes de Vallenay, St Loup des Chaumes, Crézançay-sur-Cher et Chambon pour ramasser les déchets et entretenir l’environnement.

Ces 4 communes s’associent pour cette opération nettoyage des rues et de l’environnement, ouverte à tous (aussi aux mineurs accompagnés d’un adulte).

RDV donné à la salle du Mille Club à Bigny (à côté du stade). Sacs poubelles et gants fournis, casse-croûte offert. Pensez à apporter un gilet jaune et à vous inscrire auprès des 4 communes avant le 12 mars. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Route des Forges

Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire

