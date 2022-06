Opération Nettoyons la Nature Mouron Mouron Catégorie d’évènement: Mouron

Mouron 08250 Mouron Durée : 3h Venez agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant le site naturel de la Vallée de l’Aisne à Mouron, des déchets qui souillent certaines zones.Sortie animée par Aurélien MUSU, chargé de mission Natura 2000. Le lieu du RDV et les mesures sanitaires en vigueur vous seront indiqués lors de votre inscription.Rdv à 8h30 – Chantier gratuit – Repas tiré du sac le midi – Réservation obligatoire (places limitées).Org : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Mouron

