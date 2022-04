Opération nettoyage : Pas de déchet sous mon clocher

Allez, on se bouge pour l’environnement. Opération nettoyage du village le matin. A partir de midi, éco-pique-nique, stands et animations sur le thème des déchets. Le Parc vous invite sur son stand pour un défi zéro plastique ! Pas de déchet sous mon clocher, on se mobilise pour l’environnement. Opération nettoyage : Pas de déchet sous mon clocher

