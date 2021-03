Agde Agde Agde, Hérault [OPERATION NETTOYAGE] – LA TAMARISSIERE Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault En cohésion avec les conditions sanitaires en vigueur, l’équipe du BUNKER 638 a besoin de vous pour une Opération pour l’Environnement !

Toutes les consignes sanitaires seront respectées : port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, distanciation des participants, etc.

Afin de ne pas être réuni en trop grand nombre pour réaliser cette dépollution, voici les consignes :

1- L’opération aura lieu de 9h à 12h : venez la matinée, ou une heure ou deux

2- Seul, famille, ou en équipe (max 6 personnes).

3- Venez retirer vos sacs au Bunker dans la matinée.

4- Ramenez les déchets sauvages récoltés au parking de la Tamarissière et au Bunker 638.

+33 6 22 60 51 83 https://www.capdagde.com/webzine/histoires-dici/raconte-moi-le-bunker-de-la-tamarissiere

