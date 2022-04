Opération Nettoyage de Printemps Parc signa Maromme Catégories d’évènement: Maromme

Après le succès de la campagne organisée dans les quartiers, durant le Mois de l’Environnement, la Ville vous invite à la première édition de son opération : “Nettoyage de Printemps”. Samedi 9 avril, à partir de 14h, présentez-vous aux points de rassemblement et venez contribuer à la préservation la forêt !

Entrée libre

Samedi 9 avril, à partir de 14h, grande opération de nettoyage dans la forêt de Maromme. Parc signa Maromme Maromme Seine-Maritime

