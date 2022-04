Opération nettoyage de plage Plouha Plouha Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-07-19 – 2022-07-19

Plouha Côtes d’Armor Dans le cadre des “Initiatives océanes” de la Surfrider Foundation Europe, participez à un nettoyage de plage : une bonne action pour l’environnement de vos vacances dans une ambiance conviviale. antenne22-35@surfrider.eu http://www.initiativesoceanes.org/collecte/nettoyage-plage-plouha/ Dans le cadre des “Initiatives océanes” de la Surfrider Foundation Europe, participez à un nettoyage de plage : une bonne action pour l’environnement de vos vacances dans une ambiance conviviale. Plouha

