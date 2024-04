Opération nettoyage à la Pointe Saint-Gildas Préfailles, mercredi 10 avril 2024.

Opération nettoyage à la Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

« Une étiquette plastique qui courrait parterre, je l’attrape par la queue, je la montre à tout le monde…. » ça vous dit quelque chose ?

Venez participer à cette opération de nettoyage de l’environnement de l’espace public à la Pointe Saint-Gildas de Préfailles.

Les objectifs

Repérer

Ramasser

Nettoyer

Trier

Recycler

Une action collective, citoyenne et conviviale pour le respect et la protection de notre milieu de vie. Petits et grands sont les bienvenus.

Participer à cette opération de l’association « Les Souris Vertes » = c’est prendre soin de notre planète Terre ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 09:30:00

fin : 2024-04-10

La Pointe Saint-Gildas

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairie@prefailles.fr

L’événement Opération nettoyage à la Pointe Saint-Gildas Préfailles a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire