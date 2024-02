Opération Neptune, la nature débarque avec l’Histoire Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles, samedi 6 avril 2024.

Opération Neptune, la nature débarque avec l’Histoire Maison de la nature et de l’estuaire Sallenelles Calvados

Vendredi

À l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement, cette exposition aborde le thème de la Seconde Guerre mondiale. Sous un angle non traditionnel, en cherchant à interroger les liens entre nature et histoire, et questionner sur les enjeux climatiques et environnementaux actuels et à venir.

À l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement, cette exposition aborde le thème de la Seconde Guerre mondiale. Sous un angle non traditionnel, en cherchant à interroger les liens entre nature et histoire, et questionner sur les enjeux climatiques et environnementaux actuels et à venir. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-11-03

Maison de la nature et de l’estuaire 15 boulevard maritime

Sallenelles 14121 Calvados Normandie mne@cpievdo.fr

L’événement Opération Neptune, la nature débarque avec l’Histoire Sallenelles a été mis à jour le 2024-02-19 par Calvados Attractivité