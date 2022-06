Opération Montagne Propre

2022-07-09 08:30:00 – 2022-07-09 EUR Cet engouement pour l'Opération Montagne Propre montre l'engagement des membres de la communauté N'PY (professionnels du sport, commercants, salariés, élus, skieurs et non skieurs…) pour limiter l'impact humain sur l'environnement montagnard. Cette journée permet également de partager un bon moment avec les responsables et salariés de chaque station ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs du secteur qu'ils s'agissent des socioprofessionnels ou des vacanciers. +33 5 59 66 20 80

