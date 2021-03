Villeneuve-d'Ascq Centre social Flers Sart Nord, Villeneuve-d'Ascq Opération Mon quartier propre Centre social Flers Sart Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Opération Mon quartier propre Centre social Flers Sart, 17 avril 2021-17 avril 2021, Villeneuve-d'Ascq. Opération Mon quartier propre

Centre social Flers Sart, le samedi 17 avril à 10:00

**Participez à l’Opération « Quartier propre » dans le quartier Babylone samedi 17 avril de 10h à 12h.** Informations au CENTRE SOCIAL FLERS SART : 03 20 99 97 10 Participez à l’Opération « Quartier propre » dans le quartier Babylone samedi 17 avril de 10h à 12h Centre social Flers Sart Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-17T10:00:00 2021-04-17T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre social Flers Sart Adresse Boulevard Albert 1er, 59491 Villeneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq