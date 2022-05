Opération Molière, 2 mai 2022, .

Opération Molière

2022-05-02 19:00:00 – 2022-07-25 22:00:00

23 23 Le tour de Molière en 80 minutes. Les scènes les plus connues du célèbre auteur sont mises en scène dans un spectacle tonitruant, servi par des comédiens gonflés à bloc ! On y retrouve : Les Précieuses Ridicules, Dom Juan, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, La Comtesse d’Escarbagnas, Le Médecin Malgré Lui, L’Avare.

La Compagnie Acaly vous présente “OPÉRATION MOLIÈRE”, les scènes les plus connues de Molière, mises en scène par Fabrice Décarnelle, jouées par Pierre Fiévet, Aurore Néca, France Dufour et Stéphane Brito. Les dates de représentations sont du 2 mai au 25 juillet, les lundis à 19h00. (Sauf les 6 et 27 juin) Ambiance Tapas et Apéro !

Speclacle le tour de Molière©Compagnie Acaly