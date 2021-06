Paris Théâtre de l'Aquarium Paris Opération M.A.U.R.I.C.E Théâtre de l’Aquarium Paris Catégorie d’évènement: Paris

Opération M.A.U.R.I.C.E Théâtre de l’Aquarium, 30 juin 2021-30 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 30 juin au 1 juillet 2021 :

mercredi de 18h30 à 19h30

et jeudi de 19h à 20h

payant

Des rythmiques basques de zortzico, un camion nommé Adélaïde, une passacaille qui s’entend “passar por la calle”, un pantoum à partir du mot pantoufle, un refus poli de la légion d’honneur, un trou de mémoire, une collection de jouets mécaniques. MUSIQUE / CRÉATION Sarah Margaine, Marie Salvat, Alexis Derouin – Trio A.Storni / Maurice Ravel

Hymne à Ravel. Suivant le principe d’une Schubertiade proposée lors du premier festival BRUIT, le trio A.Storni traverse l’œuvre du compositeur qui s’est frayé un chemin bien plus grand que les niches des aficionados. Un concert comme à la maison ! Nous pourrions ici être les convives de Maurice Ravel, chez lui à Montfort-l’Amaury, dans son étrange maison baptisée « Belvédère », où il a trouvé cette tranquillité propice au travail d’écriture. Un partage comme de bons amis, près du piano, avec Colette ou Hélène Morhange aussi, à discuter du camion Adélaïde que le compositeur a conduit à Verdun, de ses impressions sur son succès planétaire, de cette maladie neuro-cérébrale qui va tout foutre en l’air et lui dire de se dépêcher de composer : vite, un boléro ! Ce programme, pensé autour du Trio pour piano, violon et violoncelle, révèle les notes délicates et subtiles de la musique de Ravel, dite impressionniste, ses influences variées s’étendant de Couperin jusqu’aux couleurs et rythmes du jazz, son immense amour pour l’Espagne et son désir obstiné de prendre part à la première guerre mondiale. Piano : Sarah Margaine Violon / voix : Marie Salvat Violoncelle : Alexis Derouin Contrebasse mandoline (en invité) : Lucas Henri Production : Trio A.Storni / Coréalisation et accueil en résidence de création : la vie brève – Théâtre de l’Aquarium Programme MAURICE RAVEL : Trio pour piano violon violoncelle Et des extraits de : La sonate pour violon violoncelle M 13 – 3e mouvement : Lent La sonate pour violon piano M 77 – 2e mouvement – Blues Le Tombeau de Couperin – Forlane, Menuet, Rigaudon Miroirs (5 pièces pour piano) – II Oiseaux tristes Et d’autres surprises… GERMAINE TAILLEFERRE : Trio pour piano violon violoncelle JOAQUIN TURINA : Circulo… fantasia pour piano violon et violoncelle Concerts -> Classique Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre Paris 75012

Contact :la vie brève – Théâtre de l'Aquarium 0143749961 https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-du-15-juin-au-4-juillet-2021

Date complète :

© Maxime Nicolaou

