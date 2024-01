Opération Lune ! Espace Culturel Lionel Boutrouche Ingré, mercredi 20 mars 2024.

Opération Lune ! Opéra-comique jeune public et familial, Opération Lune ! mêle l’audace romanesque de Jules Verne à la fantaisie musicale de Jacques Offenbach. Mercredi 20 mars, 15h30 Espace Culturel Lionel Boutrouche 5€ tarif unique (gratuit pour les moins de 3 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T15:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:45:00+01:00

Fin : 2024-03-20T15:30:00+01:00 – 2024-03-20T16:45:00+01:00

Audace et fantaisie.

États-Unis, 1865, les gentlemen du Gun Club s’ennuient à mourir en ces temps de paix. C’est alors que leur Président, le scientifique Barbican, a la géniale idée d’envoyer un boulet de canon sur la Lune, à toute fin pacifique et scientifique.

C’est le début de la conquête spatiale ! Capitaine Nicholl s’oppose au projet, et en parfaite Yankee, parie sa fortune sur son échec.

Quand soudain, le Français Michel Ardan, intrépide aventurier, annonce qu’il a l’intention de prendre place dans le boulet de canon ! Il met Barbican et Nicholl d’accord en les faisant monter à bord avec lui pour enfin percer les mystères lunaires. Le voyage s’annonce aussi dangereusement audacieux que délicieusement loufoque.

Espace Culturel Lionel Boutrouche INGRÉ, 33 Route d’Orléans Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ingre.fr/culture/billetterie-programmation-culturelle »}]

théâtre opéra

Compagnie Matulu