Opération Lumière Martillac

2021-11-05 – 2021-11-14

Du 5 au 16 novembre se déroulera la 16ième édition d'Opération Lumière, les rencontres du spectacle vivant pour toute la famille ! Marionnettes, théâtre, circassien, rock alternatif, il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! Représentations à La Brède, Saucats, Saint Morillon, Portets, Cadaujac et Martillac. Retrouvez le programme complet sur www.oplum.fr Réservations indispensables pour tous les spectacles +33 7 82 99 58 21 EUR 5 8

