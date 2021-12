Villeneuve-d'Ascq Marché d'Annappes Nord, Villeneuve-d'Ascq Opération Les marchés fêtent Noël Marché d’Annappes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Opération Les marchés fêtent Noël Marché d’Annappes, 22 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Opération Les marchés fêtent Noël

Marché d’Annappes, le mercredi 22 décembre à 08:00

Mercredi 22 décembre 2021 au matin, le Père Noël en personne distribuera des friandises aux enfants sur le marché d'Annappes(dans la limite du stock disponible). Marché d'Annappes Place de la République 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord

2021-12-22T08:00:00 2021-12-22T12:00:00

