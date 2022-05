OPÉRATION “LA CLASSE, L’ŒUVRE”: ORATEURS D’UN SOIR Musée Granet Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Les élèves du **lycée Vauvenargues** en Histoire des arts vous proposent de véritables **« joutes verbales »** sur différents modes du discours prenant comme point d’appui des œuvres des collections du musée. Ce projet autour des questions de l’éloquence et de l’art oratoire est mené en collaboration avec l’**Atelier de la Langue française**, école de l’éloquence.

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Les élèves du lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence s’emparent des collections du musée. Musée Granet Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

