Lancée chaque année par le service jeunesse et vie étudiante de la Ville, en lien avec le Réseau Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine, cette opération est destinée aux jeunes qui souhaitent décrocher un job durant l’été. Ils peuvent ainsi venir consulter les offres affichées dans les locaux d’Info Jeunes – Talence Campus, mais pas seulement. En effet, en complément de ces offres, les animateurs accompagnent les jeunes à l’exercice complexe du recrutement : conception de CV, rédaction de lettres de motivation, clés de langage, valorisation du profil, notamment sur les réseaux sociaux… Un véritable travail de fond est réalisé, car trouver un job d’été constitue un premier pas vers l’insertion dans la vie active. Accompagner les jeunes dans leurs premières démarches et expériences et les sensibiliser au droit et au monde du travail sont ainsi les principaux objectifs de l’opération Jobs d’été. Elle permet également de favoriser l’égalité d’accès à une information complète sur le territoire. Cette opération est destinée aux jeunes qui souhaitent décrocher un job durant l’été. Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence Gironde

