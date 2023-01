OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ 2023 Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Le Samedi 4 mars de 10h à 13h, l’association Info Jeunes Laval organise des jobs dating pour les + de 18 ans (pensez à vous munir d’un CV). Si vous avez besoin d’un accompagnement pour la rédaction de votre CV et votre lettre de motivation, vous pourrez en profiter lors de cet évènement. Pour les – de 18 ans, des alternatives au job vous seront présentées. INFOS PRATIQUES :

· Date : Samedi 4 mars 2023

· Heure : de 10h à 13h

· Lieu : Quartier Férrié – Bâtiment 13 Une opération Jobs d’Eté est lancée en Mars infojeunes@laval.fr +33 2 43 49 86 55 Quartier Férrié Bâtiment 13 Laval

