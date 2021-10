Opération jardin en herbe ! Belin-Béliet, 23 octobre 2021, Belin-Béliet.

Opération jardin en herbe ! 2021-10-23 14:00:00 – 2021-10-23 16:00:00 La ferme des Bleuets 10 chemin de Lauray

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet

15 EUR Les particularités des végétaux, leurs différents modes de multiplication naturelle, leur place dans le monde végétal.

Mise en pratique de différentes techniques de multiplication végétative ou par graines : bouturage, semis…

Chacun repart avec son mini-jardin en herbe.

Pour toute la famille ! Tarif : 15 euros adulte / 7 euros enfant

Prévoir des vêtements adaptés : manches longues de préférence et pantalon long en prévention contre les éventuelles tiques et les végétaux (ortie, buissons), ainsi que des chaussures fermées (ou des bottes si le temps est humide), et éventuellement une protection contre le soleil.

Penser à apporter des gants adaptés pour l’atelier.

Les particularités des végétaux, leurs différents modes de multiplication naturelle, leur place dans le monde végétal.

Mise en pratique de différentes techniques de multiplication végétative ou par graines : bouturage, semis…

Chacun repart avec son mini-jardin en herbe.

Pour toute la famille ! Tarif : 15 euros adulte / 7 euros enfant

Prévoir des vêtements adaptés : manches longues de préférence et pantalon long en prévention contre les éventuelles tiques et les végétaux (ortie, buissons), ainsi que des chaussures fermées (ou des bottes si le temps est humide), et éventuellement une protection contre le soleil.

Penser à apporter des gants adaptés pour l’atelier.

+33 6 28 17 61 44

Les particularités des végétaux, leurs différents modes de multiplication naturelle, leur place dans le monde végétal.

Mise en pratique de différentes techniques de multiplication végétative ou par graines : bouturage, semis…

Chacun repart avec son mini-jardin en herbe.

Pour toute la famille ! Tarif : 15 euros adulte / 7 euros enfant

Prévoir des vêtements adaptés : manches longues de préférence et pantalon long en prévention contre les éventuelles tiques et les végétaux (ortie, buissons), ainsi que des chaussures fermées (ou des bottes si le temps est humide), et éventuellement une protection contre le soleil.

Penser à apporter des gants adaptés pour l’atelier.

La Ferme des Bleuets

dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT Val de l’Eyre