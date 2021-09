Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire, Nièvre Opération “J’aime la Loire Propre” Neuvy-sur-Loire Neuvy-sur-Loire Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire

Nièvre

Opération “J’aime la Loire Propre” Neuvy-sur-Loire, 11 septembre 2021, Neuvy-sur-Loire. Opération “J’aime la Loire Propre” 2021-09-11 – 2021-09-11

Neuvy-sur-Loire Nièvre Neuvy-sur-Loire Comme chaque année, venez participer à l’opération nationale “J’aime la Loire PROPRE !” Du Mont-Gerbier de Jonc à Saint-Nazaire, plus de 1000 km de Loire vont être nettoyés par les amoureux du fleuve. Rendez-vous sur la Passerelle à Neuvy-sur-Loire à 9h (verre de l’amitié offert en fin de matinée). +33 3 86 39 20 33 Comme chaque année, venez participer à l’opération nationale “J’aime la Loire PROPRE !” Du Mont-Gerbier de Jonc à Saint-Nazaire, plus de 1000 km de Loire vont être nettoyés par les amoureux du fleuve. Rendez-vous sur la Passerelle à Neuvy-sur-Loire à 9h (verre de l’amitié offert en fin de matinée). dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Neuvy-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Neuvy-sur-Loire Adresse Ville Neuvy-sur-Loire lieuville 47.52168#2.87625