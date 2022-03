Opération Hauts de France Propres Saint-Gobain Saint-Gobain Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Gobain

Opération Hauts de France Propres Saint-Gobain, 20 mars 2022, Saint-Gobain. Opération Hauts de France Propres Saint-Gobain

2022-03-20 09:30:00 – 2022-03-20 12:00:00

Saint-Gobain Aisne Ensemble, soyons magiques le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars en participant au nettoyage de la nature avec l’Office National des Forêts. Rendez-vous le dimanche 20 mars de 9h30 à 12h, place de la Chesnoye à Saint-Gobain. À destination du grand public.

Conseils équipement : gants, récipients et tenue adaptée Informations au 07 77 46 11 08 ou au 06 24 82 33 87 Ensemble, soyons magiques le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars en participant au nettoyage de la nature avec l’Office National des Forêts. Rendez-vous le dimanche 20 mars de 9h30 à 12h, place de la Chesnoye à Saint-Gobain. À destination du grand public.

Conseils équipement : gants, récipients et tenue adaptée Informations au 07 77 46 11 08 ou au 06 24 82 33 87 Ensemble, soyons magiques le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars en participant au nettoyage de la nature avec l’Office National des Forêts. Rendez-vous le dimanche 20 mars de 9h30 à 12h, place de la Chesnoye à Saint-Gobain. À destination du grand public.

Conseils équipement : gants, récipients et tenue adaptée Informations au 07 77 46 11 08 ou au 06 24 82 33 87 ONF

Saint-Gobain

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Gobain Autres Lieu Saint-Gobain Adresse Ville Saint-Gobain lieuville Saint-Gobain Departement Aisne

Saint-Gobain Saint-Gobain Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gobain/

Opération Hauts de France Propres Saint-Gobain 2022-03-20 was last modified: by Opération Hauts de France Propres Saint-Gobain Saint-Gobain 20 mars 2022 Aisne Saint-Gobain

Saint-Gobain Aisne