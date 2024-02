Opération guimauve Colmar, samedi 10 février 2024.

Opération guimauve Colmar Haut-Rhin

Kidnappeur… ça s’improvise pas ! La vie « trop tranquille » de Margaux bascule de façon inattendue lors d’un kidnapping plus qu’original. Qui est son ravisseur ? Et pourquoi la séquestrer ? Un chantage ? Une rançon ? Le secret de cette mascarade est bien caché sous la cagoule de « l’incorrigible » Gaspard. Une mélodie en sous-sol originale, cinglante et cocasse.

Avec Carole Bellanger et Jean-Christophe Barc Texte Jean-Christophe Barc Mise en scène Jean-Christophe Barc

À partir de 8 ans EUR.

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 21:45:00

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est theatre@ville-colmar.fr

