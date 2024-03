OPÉRATION GRAND LARGUE Pornic, samedi 8 juin 2024.

OPÉRATION GRAND LARGUE Pornic Loire-Atlantique

L’Association AIGL Grand Largue a été créée il y a plus de 30 ans à l’initiative de Roger Le Bohec, fait découvrir la navigation aux jeunes.

L’Association a permis à presque 5 000 jeunes, de naviguer sur un voilier le temps d’un week-end et de faire cette belle expérience de larguer les amarres .

L’idée de faire naviguer les jeunes sur des bateaux de skippers bénévoles et de favoriser, par des activités nautiques, l’adaptation à la vie sociale de personnes malmenée par la vie, a immédiatement intéressé Éric Tabarly. Il a accepté de parrainer cette action. Depuis la disparition d’Éric, son épouse Jacqueline soutient toujours activement l’association et en est la marraine.

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

Port de Plaisance de la Noëveillard

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire claudecourgeau@sfr.fr

