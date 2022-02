Opération Fréquence Grenouille Réserve Naturelle Nationale des marais de Bruges Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Une sortie en soirée pour aller à la rencontre des amphibiens, organisée dans le cadre de l’opération nationale « Fréquence Grenouille ». [Opération Nationale Fréquence Grenouille](https://reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/frequence-grenouille)

Sur inscription par téléphone

Une sortie en soirée pour aller à la rencontre des amphibiens. Réserve Naturelle Nationale des marais de Bruges Le Baron, 33520 Bruges Bruges Gironde

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T22:00:00;2022-05-13T19:00:00 2022-05-13T22:00:00

