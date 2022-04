« Opération Festival pour Toutes et Tous » Présentation 76ème édition Festival d’Avignon Avenir 84 Avignon Catégories d’évènement: Avignon

La 76e Édition du Festival d’Avignon se déroulera du 7 au 26 juillet 2022. Dans le cadre de l’opération “Festival pour Toutes et Tous” Avenir 84 organise une rencontre avec l’équipe du Festival. Hélène LOPES et Camille COUSY présenteront la programmation 2022 ainsi que les différents évènements et créations susceptibles de mobiliser les publics de vos structures. Cette réunion se déroulera: le mardi 26 avril 2022 à 14h dans les locaux de l’association Avenir 84 au 27 Bis Avenue de la Trillade à Avignon L’opération « Festival pour tous » se décline selon les volets suivants: Accès privilégié à la réservation au tarif “collectivités” Possibilité de visites de lieux de spectacles et rencontres avec les artistes Création d’un projet numérique avec Avenir 84 Merci de nous confirmer votre présence à cette rencontre. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Inscription par mail ou téléphone

Avenir 84 27bis avenue de la Trillade 84000 Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse

