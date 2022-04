Opération éco-citoyenne Plouescat Plouescat Catégories d’évènement: Finistère

Opération éco-citoyenne Plouescat, 15 mai 2022, Plouescat. Opération éco-citoyenne Casino de Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat

2022-05-15 – 2022-05-15 Casino de Plouescat 100 Rue de Brest

Plouescat Finistère Plouescat Nettoyage du littoral de la Baie du Kernic (Casino) jusqu’à Cam Louis.

Le Casino de Plouescat s’engage pour préserver la planète avec Solivert.

10h : accueil des bénévoles au Casino, café et viennoiseries.

10h15 : distribution du matériel nécessaire, briefing et consignes de sécurité.

10h30 : début des actions de nettoyage.

12h30 : fin de l’opération de nettoyage.

