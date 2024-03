OPÉRATION DES BRIOCHES Nancy, mercredi 10 avril 2024.

L’AEIM-Adapei54 accueille et accompagne près de 2500 enfants et adultes en situation de handicap intellectuel dans ses établissements sur le département de Meurthe et Moselle. Au-delà de ses missions, l’AEIM contribue à faire connaître le handicap intellectuel et à le faire accepter, en changeant le regard les pouvoirs publics et du grand public.

Les Brioches de l’amitié une opération emblématique

Depuis plus de 46 ans, l’association AEIM a l’habitude d’organiser au mois d’octobre une semaine d’appel à générosité publique dénommée Opération brioches de l’amitié ; celle-ci consiste à échanger une brioche contre un don minimum de 5 €.Tout public

Place Stanislas

