Dans le cadre de l’engagement « Métropole Sans plastique » de la Métropole Rouen Normandie et de la Journée Mondiale des Océans, Mon P’tit Atelier de la Cop21 vous propose des opérations de nettoyage des berges de Seine. Samedi 12 juin participez au ramassage déchet avec l’association SurfRider76 au Chemin du Halage à Saint Etienne du Rouvray. ➡ Toutes les dates des actions organisées par Mon P’tit Atelier de la Cop21 de la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de la Journée Mondiale des Océans sur NotreCop21.fr

Participation Libre

