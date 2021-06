ChalaisChâteauroux Chalais Châteauroux Chalais, Châteauroux, Indre Opération de Ferme en Ferme à la Ferme de Laleuf Chalais Châteauroux ChalaisChâteauroux Catégories d’évènement: Chalais

Opération de Ferme en Ferme à la Ferme de Laleuf 2021-06-26 – 2021-06-27

Chalais Indre Chalais Châteauroux Châteauroux Produits sur notre ferme, nos miels extraits à froid servent aussi pour les pains d'épices, confitures et tisamiels. Projet de plantation de fruitiers, petits-fruits et d'espaces fleuris. Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d'avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d'Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l'épouvantail ! monnetpascal1971@gmail.com +33 2 54 37 61 37 http://wwwdefermeenferme.com/

