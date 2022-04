Opération de Ferme en Ferme à la Bergerie du Logis Méobecq, 23 avril 2022, Méobecq.

Opération de Ferme en Ferme à la Bergerie du Logis Méobecq

2022-04-23 – 2022-04-23

Méobecq Indre

3 rue du château, Tilloux Indre Elevage en agroforesterie de brebis de race Berrichonne de l’Indre et Rouge de l’Ouest. Gîte accueil paysan 7 places dans une ferme du XVIIème siècle. Animations prévues : dimanche matin reconnaissance d’arbres et arbustes plantés en décembre 2019 dans le cadre de l’opération bouchures en partenariat avec le PNR. Présentation de l’intérêt d’associer arbres, prairies et élevage (agroforesterie).

Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail !

f.pailler@orange.fr +33 6 31 68 83 94 https://www.defermeenferme.com/preparer-mon-circuit-36-indre

Elevage en agroforesterie de brebis de race Berrichonne de l’Indre et Rouge de l’Ouest. Gîte accueil paysan 7 places dans une ferme du XVIIème siècle. Animations prévues : dimanche matin reconnaissance d’arbres et arbustes plantés en décembre 2019 dans le cadre de l’opération bouchures en partenariat avec le PNR. Présentation de l’intérêt d’associer arbres, prairies et élevage (agroforesterie).

Méobecq

dernière mise à jour : 2022-04-15 par