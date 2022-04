Opération de Ferme en Ferme à Herba Humana Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois Catégories d’évènement: Indre

Neuillay-les-Bois

Opération de Ferme en Ferme à Herba Humana Neuillay-les-Bois, 23 avril 2022, Neuillay-les-Bois. Opération de Ferme en Ferme à Herba Humana Les Fenêts Neuillay-les-Bois

2022-04-23 – 2022-04-24

Neuillay-les-Bois Indre Neuillay-les-BoisLes Fenêts Indre Sur le thème des épices, de l’arboriculture fruitière, de la production de plants de légumes et d’aromatiques en agriculture biologique, visitez les serres, l’atelier de transformation d’épices et le verger. Cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. Les agriculteurs vous feront découvrir leurs fermes, leurs activités et déguster leurs produits. Suivez l’épouvantail ! herba-humana@orange.fr +33 2 54 38 34 41 https://herba-humana.pagesperso-orange.fr/ Sur le thème des épices, de l’arboriculture fruitière, de la production de plants de légumes et d’aromatiques en agriculture biologique, visitez les serres, l’atelier de transformation d’épices et le verger. CIVAM

Les Fenêts Neuillay-les-Bois

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Destination Brenne

Détails Catégories d’évènement: Indre, Neuillay-les-Bois Autres Lieu Neuillay-les-Bois Adresse Les Fenêts Ville Neuillay-les-Bois lieuville Les Fenêts Neuillay-les-Bois Departement Indre

Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuillay-les-bois/

Opération de Ferme en Ferme à Herba Humana Neuillay-les-Bois 2022-04-23 was last modified: by Opération de Ferme en Ferme à Herba Humana Neuillay-les-Bois Neuillay-les-Bois 23 avril 2022 Indre Neuillay-les-Bois

Neuillay-les-Bois Indre