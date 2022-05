OPÉRATION DE COLLECTE DE DÉCHETS Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 12:30:00

Palavas-les-Flots Hérault 10h30 – 12h30 Opération de collecte de déchets par le Klub Humanitaire Keyce Academy et Surfrider Foundation Europe plage Hôtel de Ville 10h30 – 12h30 Opération de collecte de déchets par le Klub Humanitaire Keyce Academy et Surfrider Foundation Europe plage Hôtel de Ville klubhkl@gmail.com 10h30 – 12h30 Opération de collecte de déchets par le Klub Humanitaire Keyce Academy et Surfrider Foundation Europe plage Hôtel de Ville Palavas-les-Flots

