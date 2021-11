OPÉRATION DE COLLECTE DE DÉCHETS À L’EMBOUCHURE DU LEZ Palavas-les-Flots, 21 novembre 2021, Palavas-les-Flots.

13h45 : Rdv et briefing

14h : Opération de collecte de déchets à l’embouchure du Lez

15h30 : Rassemblement sur la plage et tri des déchets (classifiés en 4 grandes catégorie)

16h15 : Recensement détaillé initiative citoyenne

16h30 : gouter zéro déchet et échanges autour de la réduction des déchets et des emballages

par Ocean Protection France

plage Hôtel de Ville

Infos : www.facebook.com/oceanprotectionfrance

Pour clôturer les actions de dépollution de la campagne de réduction des déchets du Lez (pétition : STOP POLLUTION DU LEZ), et dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, une collecte de déchets est organisée à l’embouchure du Lez à Palavas.

Les asso Greenpeace Montpellier, Océan Protection, Surfrider et Montpellier zéro déchet vous donnent rendez-vous, soutenues par les plongeurs du Cesam pour dépolluer les fonds, sur la plage de l’Hôtel de Ville, à Palavas, a 13h45.

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

L’objectif de la sensibilisation à la réduction des déchets est de :

· mieux consommer

· mieux produire

· prolonger de la durée de vie des produits

· jeter moins

Nous savons que 12 % des déchets retrouvés en mer proviennent des cours d’eau, nous pouvons réfléchir et trouver des solutions pour les réduire au maximum !

Activité tous âges, prévoir des bottes, un K-way, des gants de jardinage, nous vous fournirons les sacs poubelles et épuisettes si besoin.

