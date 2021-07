Bréhal Bréhal Bréhal, Manche Opération Cobra : camp militaire et bal populaire Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Bréhal Manche Bréhal Camp militaire à l’occasion de la célébration de l’Opération Cobra.

– Dès 15h : de Saint-Martin de Bréhal à Bréhal : défilé de véhicules militaires et de voitures de l’après-guerre.

– 18h et 21h30 : concert place de l’église avec Flash Back (reprises). Visite du Camp militaire (situé derrière Super U, direction Bricqueville-sur-Mer) : vendredi 23 juillet dès 17h30 et samedi 24 juillet au matin. Camp militaire à l’occasion de la célébration de l’Opération Cobra.

