Opération Citadelle Théâtre policier immersif Hôtel Kergorlay Langsdorff Paris, 13 octobre 2023 au samedi 30 décembre 2023

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

vendredi, samedi

de 17h00 à 19h00

A partir de 10 ans. 48 à 55 euros. Après les succès de Memento Mori, Murder Mystery, et Haute Couture, 5e Acte revient avec son 4e spectacle, Opération Citadelle dans une intrigue mêlant enquête, espionnage et comédie. Une pièce de théâtre immersive et interactive dont vous êtes le détective, avec un Hôtel particulier pour scène de crime. Enquêtez – Interrogez – Observez – Espionnez. Un mystère à élucider. 3 intrigues en simultané. Hôtel Kergorlay Langsdorff 9 rue de l'Amiral d'Estaing 75016 Paris

