Opération Chèque Solidaire Saint-Amour, 20 novembre 2021, Saint-Amour.

Opération Chèque Solidaire Saint-Amour

2021-11-20 – 2021-12-10

Saint-Amour Jura

Opération Chèque solidaire.

Une collaboration entre les commerçants, artisans et prestataires de services partenaires du territoire, l’UCAI de Saint-Amour et la Communauté de Communes Porte du Jura.

D’une valeur de 25 euros valable jusqu’au 15/01/2022 : valuer d’achat 20 euros pour le client et 5 euros soit 20% pris en charge par la Communauté de communes Porte du Jura.

Règlement consultable sur le site : www.ccportedujura.fr

Différents points de vente :

Mairie de Beaufort-Orbagna : du 15 novembre jusqu’au 10 décembre aux horaires de la Mairie

Mairie de Cousance : Salle du Conseil du 15 novembre au 10 décembre du lundi au vendredi de 18h à 20h

Office de Tourisme Porte du Jura: du 20 novembre au 10 décembre le samedi et dimanche matin de 9h à 12h et le lundi de 9h à 12h et de 15h à 19h.

dernière mise à jour : 2021-11-16 par