Broyer vos végétaux vous aide à réduire vos déchets. Bordeaux Métropole et la ville vous proposent de les faire broyer gratuitement le samedi 6 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 sur le parking de la Plaine du Faisan. Comment ça marche ? 1. Venez avec vos branches issues de la taille de vos haies, arbres et arbustes. 2. Patientez pendant qu’elles sont réduites. Durée de l’opération : 10 à 15 min. 3. Repartez avec votre broyat prêt à l’emploi et utilisez-le en paillage ou en compost. Attention : Présentez-vous avec vos propres contenants (grand bac, remorque). Ouvert à tous, sans réservation.

Gratuit sans réservation

