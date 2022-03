Opération Bollenberg propre Westhalten, 12 mars 2022, Westhalten.

Opération Bollenberg propre Westhalten

2022-03-12 14:00:00 – 2022-03-12

Westhalten

La cave du Clos Sainte Apolline organise une après-midi « BOLLENBERG PROPRE » en partenariat avec Roland Huntzinger et ses ânes. Ayant à cœur de protéger notre site nous vous invitons à contribuer à sa propreté. A la fin de la collecte des déchets vous serez convier à l’apéritif à la Cave du Clos Sainte Apolline. Réservation par courriel à apollinemeyer@bollenberg.com.

+33 3 89 49 60 04

